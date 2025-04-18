Глава МИД Латвии Байба Браже призвала заставить Россию к миру в ответ на атаки РФ по гражданским целям в Украине в Страстную пятницу.

Об этом министр написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Браже отреагировала на публикацию Владимира Зеленского, который рассказал об ударах РФ по Харькову, Сумах и нескольких украинских областях.

"Традиционные ценности" России, продемонстрированные в Страстную пятницу: военные преступления, агрессия, вооруженные нападения на гражданское население, в том числе на пекарню, которая готовила еду к Пасхе в Украине", – заявила латвийский министр.

Нет никаких признаков, по ее словам, что Россия поддерживает мирные усилия США, поэтому она призвала заставить РФ к этому.

Между тем, госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что это недостижимая цель.

В Кремле в ответ заявили об определенном прогрессе и наработках по урегулированию войны в Украине, но отметили "множество сложных вопросов".