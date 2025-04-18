Сибіга і Каллас обговорили "мирні переговори" за участю США в Парижі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в пʼятницю, 18 квітня, провів телефонну розмову з високою представницею ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав на Х.

За словами українського міністра, з Каллас він скоординував позиції "напередодні майбутніх міжнародних подій".

"Ми також обговорили останні дипломатичні зусилля, результати вчорашніх переговорів у Парижі та наступні кроки для відновлення справедливого та всеосяжного миру в Україні та Європі", – додав він.

Окремо Сибіга подякував ЄС за "незмінну підтримку та практичну допомогу у зміцненні України".

Як повідомлялося, 17 квітня президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США в Єлисейському палаці. У Парижі також пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.

За інформацією ЗМІ, США представили європейським союзникам у Парижі власні пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною, які, зокрема, передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню.