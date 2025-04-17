Макрон прийняв Рубіо та Віткоффа у Єлисейському палаці

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер прийняв у Парижі Стіва Віткоффа, спеціального посланця президента США Дональда Трампа, і Марко Рубіо, держсекретаря США, для переговорів.

Про це повідомив Єлисейський палац, пише "Європейська правда".

На зустрічі у Єлисейському палаці також були присутні глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн.

На зустрічі йшлося про мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні, а також про роботу "коаліції рішучих".

Президент Франції також запросив Джонатана Пауелла, радника з національної безпеки Великої Британії, взяти участь у дискусії.

Крім того, на зустрічі обговорювали тарифи між Європою та США, а також ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, що 17 квітня до Парижа прибула також українська делегація для зустрічей із представниками "коаліції рішучих".

Повідомляли, що вони провели зустріч з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.