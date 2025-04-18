Сибига и Каллас обсудили "мирные переговоры" с участием США в Париже

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 18 апреля, провел телефонный разговор с высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал на Х.

По словам украинского министра, с Каллас он скоординировал позиции "накануне предстоящих международных событий".

"Мы также обсудили последние дипломатические усилия, результаты вчерашних переговоров в Париже и следующие шаги для восстановления справедливого и всеобъемлющего мира в Украине и Европе", – добавил он.

Отдельно Сибига поблагодарил ЕС за "неизменную поддержку и практическую помощь в укреплении Украины".

Как сообщалось, 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял делегацию из США в Елисейском дворце. В Париже также прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании.

По информации СМИ, США представили европейским союзникам в Париже собственные предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые, в частности, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.