Спецслужби Латвії розповіли, які ризики становлять поїздки в РФ і Білорусь

Служба держбезпеки Латвії наполегливо рекомендує жителям країни у великодні вихідні утриматися від поїздок у Росію або Білорусь, знову попереджаючи про високі ризики розвідувальної діяльності, вербування і провокацій на території цих країн.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

СДБ підкреслює, що латвійські державні установи мають вкрай обмежені можливості з надання допомоги своїм громадянам, які опинилися в складній ситуації в Росії або Білорусі.

Спецслужба зафіксувала, що спецслужби Росії та Білорусі активно використовують можливість допитувати і вербувати іноземців на своїй території, де мають широку свободу дій.

Співробітники спецслужб цих країн не соромляться вдаватися до агресивних і незаконних методів тиску з метою примусу до співпраці.

Якщо поїздки неможливо уникнути, СГБ радить не брати з собою особистий мобільний телефон, особливо якщо в ньому міститься робоча або чутлива інформація.

На прикордонному контролі з телефону можуть бути витягнуті дані, і він може бути заражений шпигунським ПЗ.

Безпечнішим варіантом є використання простого телефону з передплаченою SIM-карткою, якого можна позбутися після поїздки.

Також рекомендується не брати з собою ноутбуки, флешки та інші носії даних.

Ідентифікація потенційних цілей для вербування може відбуватися вже на етапі проходження прикордонного контролю – співробітники спецслужб можуть видавати себе за прикордонників або діяти під прикриттям інших структур, включно з правоохоронними органами або будь-якими іншими установами Росії та Білорусі.

При цьому важлива для них інформація може бути отримана навіть під час повсякденної бесіди.

Нагадаємо, наприкінці березня депутати Сейму Латвії ухвалили в першому читанні законопроєкт, що передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління.

Крім того, до бюджетно-фінансової комісії Сейму Латвії надійшов проєкт рішення, що вводить з 1 липня цього року повну заборону на торгівлю в країні російськими та білоруськими товарами.