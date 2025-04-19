Спецслужбы Латвии рассказали, какие риски представляют поездки в РФ и Беларусь

Служба госбезопасности Латвии настоятельно рекомендует жителям страны в пасхальные выходные воздержаться от поездок в Россию или Беларусь, снова предупреждая о высоких рисках разведывательной деятельности, вербовки и провокаций на территории этих стран.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

СГБ подчеркивает, что латвийские государственные учреждения имеют крайне ограниченные возможности по оказанию помощи своим гражданам, которые оказались в сложной ситуации в России или Беларуси.

Спецслужба зафиксировала, что спецслужбы России и Беларуси активно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где имеют широкую свободу действий.

Сотрудники спецслужб этих стран не стесняются прибегать к агрессивным и незаконным методам давления с целью принуждения к сотрудничеству.

Если поездки невозможно избежать, СГБ советует не брать с собой личный мобильный телефон, особенно если в нем содержится рабочая или чувствительная информация.

На пограничном контроле с телефона могут быть извлечены данные, и он может быть заражен шпионским ПО.

Более безопасным вариантом является использование простого телефона с предоплаченной SIM-картой, от которого можно избавиться после поездки.

Также рекомендуется не брать с собой ноутбуки, флешки и другие носители данных.

Идентификация потенциальных целей для вербовки может происходить уже на этапе прохождения пограничного контроля – сотрудники спецслужб могут выдавать себя за пограничников или действовать под прикрытием других структур, включая правоохранительные органы или любые другие учреждения России и Беларуси.

При этом важная для них информация может быть получена даже во время повседневной беседы.

Напомним, в конце марта депутаты Сейма Латвии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на выезд в Россию и Беларусь для части работников государственного управления.

Кроме того, в бюджетно-финансовую комиссию Сейма Латвии поступил проект решения, вводящий с 1 июля этого года полный запрет на торговлю в стране российскими и белорусскими товарами.