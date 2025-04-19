Німецька залізниця хоче отримати 150 мільярдів євро на модернізацію

Керівник німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Ріхард Лутц заявив, що компанії потрібно 150 мільярдів євро на модернізацію залізничної мережі.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить DW.

Лутц зазначив, що ці 150 мільярдів євро будуть додатковим фінансуванням.

За його словами, 80 мільярдів євро знадобиться для "наявної" залізничної мережі для ремонту та модернізації.

Решта фінансування буде використана на "заходи з розширення", такі як будівництво нових залізничних маршрутів або розширення залізничних станцій, додав Лутц.

Наступна німецька урядова коаліція вже домовилась про створення фонду в розмірі 500 мільярдів євро для оборони й інфраструктури і змогла переконати німецький Бундестаг послабити боргові обмеження, щоб уможливити це фінансування.

Керівник Deutsche Bahn схвально висловився про спеціальний фонд інфраструктури, заявивши, що він "допоможе нам і всій залізничній та будівельній галузі".

Раніше стало відомо, що Deutsche Bahn закінчив минулий рік зі збитком у 1,8 мільярда євро.