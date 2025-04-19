Немецкие железные дороги хотят получить 150 миллиардов евро на модернизацию

Руководитель немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn Рихард Лутц заявил, что компании нужно 150 миллиардов евро на модернизацию железнодорожной сети.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит DW.

Лутц отметил, что эти 150 миллиардов евро будут дополнительным финансированием.

По его словам, 80 миллиардов евро понадобится для "имеющейся" железнодорожной сети для ремонта и модернизации.

Остальное финансирование будет использовано на "меры по расширению", такие как строительство новых железнодорожных маршрутов или расширение железнодорожных станций, добавил Лутц.

Следующая немецкая правительственная коалиция уже договорилась о создании фонда в размере 500 миллиардов евро для обороны и инфраструктуры и смогла убедить немецкий Бундестаг ослабить долговые ограничения, чтобы сделать возможным это финансирование.

Руководитель Deutsche Bahn одобрительно высказался о специальном фонде инфраструктуры, заявив, что он "поможет нам и всей железнодорожной и строительной отрасли".

Ранее стало известно, что Deutsche Bahn закончил прошлый год с убытком в 1,8 миллиарда евро.