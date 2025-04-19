В Латвії за п’ятницю зафіксували десятки температурних рекордів

П'ятниця, 18 квітня принесла десятки нових рекордів максимальної температури в Латвії.

Про це свідчать дані Латвійського центру навколишнього середовища, геології та метеорології, які наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Денний рекорд температури повітря вчора було побито на 25 станціях спостереження, причому в багатьох місцях температура піднялася вище +26 градусів.

Найспекотніше було в Скрівері, де стовпчик термометра сягнув позначки +28,5 градусів, що є найвищою температурою для дня, декади і місяця не тільки в Скрівері, а й для всієї Латвії.

Тільки в Лієпаї вчора не було побито декадний рекорд максимальної температури повітря – +24,1 градуса забезпечили лише денний рекорд.

Нові рекорди місяця встановлено на 16 станціях спостереження. Тільки в Алуксні, Баусці, Добелі, Єлгаві, Колці, Лієпаї, Павилості, Салдусі та Вентспілсі втрималися попередні рекорди найспекотнішого дня квітня.

Найбільша різниця між вчорашньою температурою і колишнім максимумом спеки була у Вентспілсі та Лієпаї, де повітря прогрілося до +23,9 і +24,1 градуса відповідно, не дотягнувши до рекордів 2019 року на 2,2 і 2,9 градуса відповідно.

У п'ятницю в Ризі було дуже спекотно: температура повітря сягнула +28 градусів, встановивши новий денний, декадний і місячний рекорд.

Крім того, у п'ятницю в Естонії було офіційно встановлено новий абсолютний температурний рекорд квітня: у південно-східній частині країни повітря прогрілося майже до 28 градусів тепла.

Також у Литві зафіксували квітневий температурний рекорд: у чотирьох містах країни повітря прогрілося до 29,1 градуса за Цельсієм.