В Латвии за пятницу зафиксировали десятки температурных рекордов

Пятница, 18 апреля принесла десятки новых рекордов максимальной температуры в Латвии.

Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, которые приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

Дневной рекорд температуры воздуха вчера был побит на 25 станциях наблюдения, причем во многих местах температура поднялась выше +26 градусов.

Жарче всего было в Скривере, где столбик термометра достиг отметки +28,5 градусов, что является самой высокой температурой для дня, декады и месяца не только в Скривере, но и для всей Латвии.

Только в Лиепае вчера не был побит декадный рекорд максимальной температуры воздуха – +24,1 градуса обеспечили лишь дневной рекорд.

Новые рекорды месяца установлены на 16 станциях наблюдения. Только в Алуксне, Бауске, Добеле, Елгаве, Кольце, Лиепае, Павилости, Салдусе и Вентспилсе удержались предыдущие рекорды самого жаркого дня апреля.

Наибольшая разница между вчерашней температурой и прежним максимумом жары была в Вентспилсе и Лиепае, где воздух прогрелся до +23,9 и +24,1 градуса соответственно, не дотянув до рекордов 2019 года на 2,2 и 2,9 градуса соответственно.

В пятницу в Риге было очень жарко: температура воздуха достигла +28 градусов, установив новый дневной, декадный и месячный рекорд.

Кроме того, в пятницу в Эстонии был официально установлен новый абсолютный температурный рекорд апреля: в юго-восточной части страны воздух прогрелся почти до 28 градусов тепла.

Также в Литве зафиксировали апрельский температурный рекорд: в четырех городах страны воздух прогрелся до 29,1 градуса по Цельсию.