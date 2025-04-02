У Франції заявляють, що ЄС дасть пропорційну відповідь на обіцяні Трампом тарифи

У Франції заявили, що Європа пропорційно відреагує на запровадження тарифів, які президент США Дональд США обіцяв оголосити у середу, 2 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав французький міністр промисловості Марк Ферраччі, якого цитує Reuters.

При цьому Ферраччі підкреслив, що Європа за жодних обставин не піде на ескалацію напруженості у сфері торгівлі.

"Європа завжди була на боці переговорів і зниження напруженості, тому що торгові війни, як ви знаєте, призводять тільки до програшу", – сказав він.

Як відомо, у середу Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.

Свій тарифний план американський президент назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Трамп також казав, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.