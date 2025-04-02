Во Франции заявляют, что ЕС даст пропорциональный ответ на обещанные Трампом тарифы

Во Франции заявили, что Европа пропорционально отреагирует на введение тарифов, которые президент США Дональд США обещал объявить в среду, 2 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал французский министр промышленности Марк Ферраччи, которого цитирует Reuters.

При этом Ферраччи подчеркнул, что Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет на эскалацию напряженности в сфере торговли.

"Европа всегда была на стороне переговоров и снижения напряженности, потому что торговые войны, как вы знаете, приводят только к проигрышу", – сказал он.

Как известно, в среду Трамп объявит о введении новых масштабных взаимных тарифов на товары мировых торговых партнеров.

Свой тарифный план американский президент назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Трамп также говорил, что эти тарифы будут касаться всех стран.