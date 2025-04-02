Эстония закупит у Венгрии радары

Центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал контракт с венгерской оборонной компанией Pro Patria Electronics на приобретение радарных систем.

Об этом сообщает Postimees, пишет "Европейская правда".

Как указано, такие системы позволят значительно улучшить обнаружение низко летящих объектов, таких как беспилотники.

Радары позволяют выявлять и отслеживать воздушные цели без использования детектируемых сигналов.

RKIK подтвердил факт приобретения радаров у венгерской компании, но пока умалчивает о характеристиках оборудования и других аспектах закупки.

"Да, это правда, что мы приобрели радары у венгерской компании. Стоимость контракта, количество радаров, их размещение и возможности не являются публичной информацией", – сказал представитель RKIK Крисмар Росин.

По его словам, в ближайшем будущем вся Эстония будет покрыта системами, которые позволят обнаруживать низколетящие воздушные цели.

"(Мы) будем сотрудничать в этом направлении с Департаментом полиции и пограничной охраны", – добавил Росин.

Генеральный директор венгерской компании Pro Patria Electronics Геза Сатмари заявил, что соглашение с Эстонией не только укрепляет венгерский оборонный экспорт, но и доказывает высокое качество технологий страны и ее международную конкурентоспособность.

"Мы очень гордимся тем, что можем принести в Балтийский регион технологию, на 100% разработанную венграми", – сказал Сатмари.

Напомним, недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у страны есть потребность в 12 новых военных кораблях.

Кроме того, правительство Эстонии согласовало увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП в 2026 году.