В Орбана хочуть призупиняти угорське громадянство через "загрозу нацбезпеці"

В Угорщині керівна партія "Фідес" представила законопроєкт, який передбачає внесення змін до законів про угорське громадянство, ухвалення якого створить можливість "для держави, як крайній захід" призупиняти дію громадянства країни.

Про це повідомляє Telex, інформує "Європейська правда".

Проєкт закону подав депутат від "Фідес" Янош Галаш.

У документі пропонується надати владі можливість "призупинити на обмежений період угорське громадянство осіб, які також мають громадянство іншої держави і чиє угорське громадянство становить загрозу громадському порядку, громадській безпеці або національній безпеці Угорщини".

"Мета закону – посилити інструменти захисту національного суверенітету, беручи до уваги нормативну практику інших країн та особливості угорської правової системи", – йдеться в пропозиції.

Пропозиція передбачає, що угорське громадянство може бути призупинено в особи:

яка має на додаток до свого угорського громадянства громадянство держави, що не входить до Європейської економічної зони (ЄЕЗ),

і чиє угорське громадянство становить загрозу громадському порядку, громадській безпеці або національній безпеці Угорщини.

В проєкті громадянство країни ЄЕЗ розглядається так само, як і громадянство країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, тобто угорське громадянство може бути призупинено лише в тому випадку, якщо особа також має громадянство принаймні однієї країни, що не входить до ЄЕЗ або не є кандидатом на вступ до ЄС, і якщо виконується умова, що вона становить загрозу.

Законопроєкт також містить перелік осіб, які можуть становити загрозу громадському порядку та національній безпеці Угорщини:

особа, яка перебуває на іноземній військовій або державній службі іноземної держави;

діє в інтересах іноземної держави чи іноземної організації або переслідує цілі іноземної держави чи іноземної організації у спосіб, несумісний з угорським громадянством;

залишила територію Угорщини з метою приєднання до терористичної організації або групи;

засуджена остаточним вироком суду, наприклад, за злочин проти людяності, насильницьку зміну конституційного ладу, державну зраду або фінансування тероризму.

Рішення про призупинення угорського громадянства приймається міністром, призначеним урядовою постановою. Термін призупинення не може перевищувати десяти років.

Законопроєкт також передбачає, що будь-яка особа, яка протягом періоду призупинення громадянства доведе суду, що відновлення її угорського громадянства не становить загрози громадському порядку, громадській безпеці або національній безпеці Угорщини, може бути відновлена в угорському громадянстві.

При цьому, як зазначає видання, угорське громадянство надійно захищене конституцією країни, в якій, зокрема, йдеться, що угорського громадянства можна позбавити лише в тому випадку, якщо особа отримала його шахрайським шляхом, але це можна зробити лише протягом певного періоду часу.

Варто зазначити, що значна кількість громадян України отримали громадянство Угорщини в останні понад 10 років.

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив закон партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ.

У 2021 році там заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.