У Орбана хотят приостанавливать венгерское гражданство из-за "угрозы нацбезопасности"

В Венгрии правящая партия "Фидес" представила законопроект, предусматривающий внесение изменений в законы о венгерском гражданстве, принятие которого создаст возможность "для государства, как крайнюю меру" приостанавливать действие гражданства страны.

Об этом сообщает Telex, информирует "Европейская правда".

Проект закона подал депутат от "Фидес" Янош Галаш.

В документе предлагается предоставить властям возможность "приостановить на ограниченный период венгерское гражданство лиц, которые также имеют гражданство другого государства и чье венгерское гражданство представляет угрозу общественному порядку, общественной безопасности или национальной безопасности Венгрии".

"Цель закона – усилить инструменты защиты национального суверенитета, принимая во внимание нормативную практику других стран и особенности венгерской правовой системы", – говорится в предложении.

Предложение предусматривает, что венгерское гражданство может быть приостановлено у лица:

имеющего в дополнение к своему венгерскому гражданству гражданство государства, не входящего в Европейскую экономическую зону,

и чье венгерское гражданство представляет угрозу общественному порядку, общественной безопасности или национальной безопасности Венгрии.

В проекте говорится, что гражданство страны ЕЭЗ рассматривается так же, как и гражданство страны-кандидата на вступление в Европейский Союз, то есть венгерское гражданство может быть приостановлено только в том случае, если лицо также имеет гражданство по крайней мере одной страны, не входящей в ЕЭЗ или не является кандидатом на вступление в ЕС, и если выполняется условие, что оно представляет угрозу.

Законопроект также содержит перечень лиц, которые могут представлять угрозу общественному порядку и национальной безопасности Венгрии:

лицо, находящееся на иностранной военной или государственной службе иностранного государства;

действует в интересах иностранного государства или иностранной организации либо преследует цели иностранного государства или иностранной организации способом, несовместимым с венгерским гражданством;

покинуло территорию Венгрии с целью присоединения к террористической организации или группе;

осуждено окончательным приговором суда, например, за преступление против человечности, насильственное изменение конституционного строя, государственную измену или финансирование терроризма.

Решение о приостановлении венгерского гражданства принимается министром, назначенным правительственным постановлением. Срок приостановления не может превышать десяти лет.

Законопроект также предусматривает, что любое лицо, которое в течение периода приостановления гражданства докажет суду, что восстановление его венгерского гражданства не представляет угрозы общественному порядку, общественной безопасности или национальной безопасности Венгрии, может быть восстановлено в венгерском гражданстве.

При этом, как отмечает издание, венгерское гражданство надежно защищено конституцией страны, в которой, в частности, говорится, что венгерского гражданства можно лишить только в том случае, если лицо получило его мошенническим путем, но это можно сделать только в течение определенного периода времени.

Стоит отметить, что значительное количество граждан Украины получили гражданство Венгрии в последние более 10 лет.

Напомним, 18 марта венгерский парламент принял закон партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия. Это вызвало массовые протесты в Будапеште против ограничения права на собрания.

Это не первый шаг венгерских властей по ограничению прав ЛГБТ.

В 2021 году там запретили "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.