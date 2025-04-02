Макрон вперше прокоментував обвинувальний вирок Ле Пен

Президент Франції Емманюель Макрон вперше прокоментував резонансний вирок лідерці ультраправих Марін Ле Пен у справі про махінації з наймом помічників у Європарламенті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Коментарі президента пролунали на засіданні уряду, про їхній зміст журналістам розповіла речниця уряду Софі Прімас.

Вона зазначила, що Макрон наголосив на трьох ключових пунктах – про те, що судова система є незалежною, про неприйнятність погроз на адресу суддів, які займалися справою, та на тому, що кожен має право на справедливий суд і закон – один для всіх.

Le Figaro/AFP з посиланням на учасників зустрічі повідомляють, що також Макрон зауважив, що кожна особа, щодо якої винесено вирок, зберігає право на апеляцію.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен засудили до двох років реального терміну, які вона зможе відбувати з електронним браслетом, та на 5 років заборонили обиратися на виборні посади – що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Ле Пен порівняла вирок з "ядерною бомбою" і заявила, що не проситиме президентського помилування, а також подала апеляцію. На її захист висловилися французькі праві та численні лідери правих політсил у Європі, у тому числі прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та угорський прем’єр Віктор Орбан.

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.