Макрон впервые прокомментировал обвинительный приговор Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал резонансный приговор лидеру ультраправых Марин Ле Пен по делу о махинациях с наймом помощников в Европарламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Комментарии президента прозвучали на заседании правительства, об их содержании журналистам рассказала пресс-секретарь правительства Софи Примас.

Она отметила, что Макрон отметил три ключевых пункта – что судебная система является независимой, о неприемлемости угроз в адрес судей, которые занимались делом, и о том, что каждый имеет право на справедливый суд и закон – один для всех.

Le Figaro/AFP со ссылкой на участников встречи сообщают, что также Макрон отметил, что каждый человек, в отношении которого вынесен приговор, сохраняет право на апелляцию.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен приговорили к двум годам реального срока, которые она сможет отбывать с электронным браслетом, и на 5 лет запретили избираться на выборные должности – что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

Ле Пен сравнила приговор с "ядерной бомбой" и заявила, что не будет просить президентского помилования, а также подала апелляцию. В ее защиту высказались французские правые и многочисленные лидеры правых политсил в Европе, в том числе премьер Италии Джорджа Мелони и венгерский премьер Виктор Орбан.

Апелляционный суд Парижа примет решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года. Это оставляет для нее шанс все же принять участие в кампании, если она выиграет апелляцию.

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