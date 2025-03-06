У Німеччині розповіли, коли може відбутись наступний "Рамштайн"

У Німеччині заявили, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") може відбутись в кінці березня – на початку квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим у Берліні, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Пісторіус зазначив, що наступного тижня планується зустріч "Групи п'яти" в Парижі, на якій і вирішать, коли відбудеться наступний "Рамштайн".

"Ймовірно, це заплановано на кінець березня, найпізніше на перший тиждень квітня", – заявив німецький міністр.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".

Перед тим засідання у форматі "Рамштайн" проходило 12 лютого. За його підсумками Умєров заявляв, що "Рамштайн" буде проводитися і надалі, про місце і час, а також державу-організатора буде повідомлено пізніше.

На попередньому засіданні Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 млн фунтів стерлінгів (близько 186 млн доларів).

А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги.