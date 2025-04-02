В Финляндии поддерживают идею сенаторов США о новых санкциях против России

Президент Финляндии Александр Стубб приветствовал предложенный группой американских сенаторов пакет санкций против России.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Стубб уверен, что лучший способ остановить захватническую войну России – максимально усилить давление на Москву.

"Я приветствую двухпартийный пакет санкций, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Сенате США. Он амбициозный", – подчеркнул он.

Финский лидер считает, что "этот пакет в сочетании с четким сроком безусловного прекращения огня является шагом к справедливому и прочному миру".

"Без максимального давления Россия продолжит свою тактику затягивания, и война будет продолжаться в обозримом будущем", – добавил он.

Как информировали, половина Сената США во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем представили во вторник, 2 апреля, двухпартийный законопроект о введении санкций против России в случае, если Кремль сорвет мирные усилия президента США по Украине.

Недавно президент США Дональд Трамп выразил раздражение из-за затягивания Владимиром Путиным переговоров о прекращении огня. Сенаторы, которые поддержали проект о первичных и вторичных санкциях против России, разделяют такое же чувство раздражения.