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Премʼєрка Данії прибула в Гренландію з кількаденним візитом

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Новини — Середа, 2 квітня 2025, 18:27 — Олег Павлюк

Данська премʼєр-міністерка Метте Фредеріксен удень 2 квітня прибула до Гренландії, де в неї запланований триденний візит і зустріч із майбутнім урядом острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Літак із Фредеріксен на борту приземлився в аеропорту столиці Гренландії – місті Нуук.

Премʼєрку Данії зустрів Муте Егеде, який нині виконує обовʼязки глави гренландського уряду.

 
Фото: AFP

Очікується, що свій триденний візит до Гренландії Фредеріксен розпочне із зустрічі з майбутнім премʼєр-міністром острова Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

Як відомо, данське керівництво перейшло до жорсткої реакції на дії та заяви США щодо Гренландії.

Водночас у США готуються до різних варіантів дій, зокрема у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

Деталі читайте у статті "Як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію".

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Данія Гренландія
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