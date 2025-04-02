Премьер Дании прибыла в Гренландию с трехдневным визитом

Датский премьер-министр Метте Фредериксен днем 2 апреля прибыла в Гренландию, где у нее запланирован трехдневный визит и встреча с будущим правительством острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Самолет с Фредериксен на борту приземлился в аэропорту столицы Гренландии – городе Нуук.

Премьера Дании встретил Муте Эгеде, который сейчас исполняет обязанности главы гренландского правительства.

Фото: AFP

Ожидается, что свой трехдневный визит в Гренландию Фредериксен начнет со встречи с будущим премьер-министром острова Йенсом-Фредериком Нильсеном.

Как известно, датское руководство перешло к жесткой реакции на действия и заявления США по Гренландии.

В то же время в США готовятся к различным вариантам действий, в частности у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

Детали читайте в статье "Как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию".