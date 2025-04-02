Генсек НАТО впервые прокомментировал "слив" из Пентагона, что США не будут защищать Европу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что США имеют все основания концентрироваться на азиатском направлении, и Европа должна осознать, что угрозы не ограничиваются Россией.

Об этом он заявил журналистам перед встречей министров иностранных дел Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Марк Рютте был вынужден отвечать на вопрос журналистов о недавней публикации The Washington Post, согласно которой стратегия Пентагона будет учитывать только конфликт с Китаем, а угроза со стороны России в основном будет делом европейских союзников.

Генсек в ответе фактически встал на сторону американского подхода и заявил, что для членов Альянса важно осознавать наличие не только российской угрозы.

"Надо делать все возможное, чтобы защитить евроатлантическое пространство, в том числе от угроз, которые исходят из-за пределов евроатлантического пространства. И это касается и США, и других союзников. Поэтому для нас важно, что происходит в индо-тихоокеанском регионе", – заявил он, обосновав изменение политики Вашингтона этими соображениями.

"Это понятно для США, поэтому естественно, что они хотят концентрироваться больше и больше на той части мира. И поэтому вполне логично, что европейцам надо иметь все большую роль (в защите Европы – ЕП)", – сказал генсек, выразив уверенность, что сохранение стабильности в мире является общим интересом всех союзников. "Мы все, вместе с США, осознаем, что угрозы связаны не только с Россией. Китай усиливается. Мы видим, что происходит в Иране, в Северной Корее", – добавил он.

Ранее WP опубликовал секретный документ Пентагона об изменении стратегии США, где Китай признается единственной угрозой.

Также во вторник генсек НАТО спрогнозировал, что требования к оборонным расходам членов НАТО вырастут более чем в 1,5 раза.