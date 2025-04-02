Прем'єрка Данії у Гренландії вкотре звернулася до США: острів належить гренландцям

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вкотре виступила із критикою резонансних заяв американського президента Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії, перебуваючи із візитом на острові.

Її слова цитує DR, пише "Європейська правда".

Фредеріксен заявила, що під час візиту вона хоче надіслати чіткий сигнал США.

"США не повинні захоплювати Гренландію. Гренландія належить гренландцям, і США не повинні захоплювати Гренландію. І, звичайно, це те послання, про яке ми всі разом будемо говорити протягом наступних кількох днів", – сказала прем’єрка Данії.

За її словами, під час її візиту буде обговорюватися ситуація у сфері зовнішньої політики та безпеки і те, як разом підходити до цього "дуже складного завдання".

Відповідаючи на питання щодо критики її візиту новообраною міністеркою закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт, Фредеріксен заявила: "Я бачила цю дискусію. І я хотіла б сказати всім у Гренландії, що у мене є тільки одне бажання – зробити все, що в моїх силах, щоб подбати про цю чудову країну. І підтримати Гренландію в дуже складній ситуації".

Вона додала, що наразі потрібно триматися разом у цей "дійсно складний час, який переживає Гренландія".

"А коли Гренландія перебуває у складній ситуації, Королівство Данія та Європа також опиняються у складній ситуації", – додала вона.

Як відомо, данське керівництво перейшло до жорсткої реакції на дії та заяви США щодо Гренландії.

Водночас у США готуються до різних варіантів дій, зокрема у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

Деталі читайте у статті "Як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію".