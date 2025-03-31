У Гренландії вважають майбутній візит Фредеріксен "недоречним"

Новообрана міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт вважає "недоречним" візит прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен до Гренландії в середу, 2 квітня, оскільки уряд ще не сформований.

Про це повідомив телеканал TV2, цитує "Європейська правда".

Мотцфельдт у понеділок, 31 березня, розкритикувала майбутній візит Фредеріксен та нагадала, що вона раніше критикувала таке бажання уряду США.

"Особливо коли вона сама раніше критикувала це і заявляла, що для уряду США було б недоречно відвідувати країну до того, як буде сформовано новий уряд Гренландії", – заявила очільниця МЗС Гренландії.

Нещодавно інформували, що Фредеріксен планує відвідати Гренландію наступного тижня у той час, як США посилюють свою риторику щодо захоплення арктичного острова.

Фредеріксен розпочне триденне турне 2 квітня. Очікується, що вона зустрінеться з новим прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном і членами його коаліційного уряду, повідомив її офіс.

Поїздка відбувається після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса в п'ятницю на американську військову базу в північно-західній частині Гренландії, де він повторив заяви про те, що Данія є поганим союзником для острова.

Венс також повторив твердження президента Дональда Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

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