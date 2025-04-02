Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что тарифы, которые объявит американский президент Дональд Трамп – "большая экономическая ошибка".

Об этом он сказал в интервью для Euronews, пишет "Европейская правда".

Торговая война между Европейским Союзом и Соединенными Штатами "затронет всех", предупредил Кошта.

По его мнению, ЕС должен отреагировать "твердо, но разумно" на взаимные тарифы.

"Это действительно большая экономическая ошибка для Соединенных Штатов, а также для Европы и всего мира. Мы должны ответить решительно, но в то же время разумно. Это означает, что мы должны достичь договоренности о переговорах", – сказал он.

Кошта пояснил, что это означает то, что нужно "достичь решения путем переговоров".

"Тарифы – это налоги. Налоги, которые будут платить американские потребители, которые будут платить американские компании. Это не будет хорошо для американцев, но это также будет плохо для европейцев", – отметил президент Евросовета.

По его словам, вступать в тарифную войну – не лучший путь.

"Мы действительно должны реагировать таким образом, чтобы найти решение путем переговоров в общих и взаимных интересах Соединенных Штатов и Европы – американской экономики и европейской экономики", – заверил он.

Кошта выразил уверенность в способности Еврокомиссии выдержать торговый шторм и продолжать дискуссии с Вашингтоном до достижения компромисса, даже если переговоры пока что были абсолютно безуспешными.

"Наши торговые отношения составляют 30% мировой торговли (и) 40% мирового ВВП, поэтому это повлияет не только на Европу и США, это повлияет на всех, поэтому это большая ошибка. Но я надеюсь, что Соединенные Штаты понимают масштабы этой ошибки и что мы сможем избежать торговой войны", – подытожил он.

Как известно, в среду Дональд Трамп объявит о введении новых масштабных взаимных тарифов на товары мировых торговых партнеров.

Свой тарифный план американский президент назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Трамп также говорил, что эти тарифы будут касаться всех стран.