В Британии призвали Россию к полному прекращению огня, а не "однодневной паузе"

Великобритания призвала Россию к полному прекращению огня в Украине, "а не только к однодневной паузе".

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Днем 19 апреля правитель РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", что якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что Украина "взяла на себя обязательства по полному прекращению огня" и призвал Россию "сделать то же самое".

Он отметил, что пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире.

"Настал момент для Путина показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасное вторжение", – добавил он.

В Европейской комиссии также прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.

После объявления Путиным "пасхального перемирия" президент Владимир Зеленский отметил, что сразу же в Украине началась воздушная тревога.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина более месяца назад по предложению Соединенных Штатов согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня перед тем, как Путин вышел с заявлением о "пасхальном перемирии".

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