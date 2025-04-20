Fox News назвал Киев российским городом во время трансляции богослужений
Американский информационный канал Fox News во время трансляции Пасхального богослужения Православной церкви Украины обозначил Киев российским городом.
Об этом свидетельствует эфир телеканала, пишет "Европейская правда".
Американский телеканал транслировал богослужение в России, где появился глава русской православной церкви и лидер Кремля Владимир Путин.
Рядом были трансляции празднований по случаю Пасхи в разных уголках мира, в частности, в Киеве.
Сначала богослужение ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе подписали как происходившее в украинском Киеве. Однако впоследствии в трансляции появилась подпись "Киев, Россия", которая находилась там в течение длительного времени.
Недавно агентству Bloomberg сообщили собеседники, что США готовы признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.