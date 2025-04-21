У Білорусі вісьмох колишніх силовиків внесли до "списку терористів"

Комітет державної безпеки Білорусі вніс вісьмох людей до списку "причетних до терористичної діяльності" у понеділок, 21 квітня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telegram Комітету державної безпеки Білорусі, а також правозахисний проєкт "Вясна".

Наразі "список терористів" КДБ налічує 1276 осіб, з яких щонайменше 588 є громадянами Білорусі.

Ув’язненим, оголошеним "терористами", заборонено отримувати грошові перекази.

Правозахисний проєкт зазначає, що у списку "терористів" – засуджені політв’язні, колишні силовики з Жодіно Дмитро Удовін, Андрій Дорошка, В’ячеслав Ільїч, Ігор Кисляк і Віталій Папрецький, які в серпні 2020 року записали звернення до колег із проханням не ставати карателями (засуджені у 2025 році нібито за "заклики до санкцій" і "розпалювання ворожнечі").

14 січня міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп закликав негайно звільнити понад 1300 політичних в'язнів у Білорусі.

24 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував 15 засуджених.