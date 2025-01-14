У Нідерландах закликали звільнити 1300 політв'язнів у Білорусі

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп закликав негайно звільнити понад 1300 політичних в'язнів у Білорусі.

Про це він написав у X (Twitter) після зустрічі із лідеркою обʼєднаної білоруської опозиції Світланою Тихановською, передає "Європейська правда".

Як розповів Вельдкамп, із Тихановською вони поспілкувалися у Гаазі.

Він акцентував на важливості вільних та демократичних так званих виборів президента у країні та запевнив, що правозахисники та вільні ЗМІ можуть і надалі розраховувати на підтримку.

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Очільник МЗС країни не оминув питання політичних в’язнів у Білорусі та закликав до негайного звільнення.

"Нідерланди також закликають до негайного звільнення режимом понад 1300 політичних в'язнів", – заявив Вельдкамп.

Зазначимо, 9 січня суд у Білорусі присудив чотири роки увʼязнення співробітнику представництва Європейського Союзу в країні Ніколаю Хілу.

Хіло перебував під вартою з квітня 2024 року, коли його затримали білоруські спецслужби біля будівлі представництва ЄС.

За інформацією білоруського правозахисного центру "Вясна", який називає Хіла політвʼязнем, чоловіка могли звинуватити в образі білоруського диктатора Александра Лукашенка.

За оцінками "Вясни", близько 1300 людей у Білорусі можуть вважатися політичними в'язнями. Водночас в останні місяці Лукашенко помилував частину з них.

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