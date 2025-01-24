Лукашенко помилував ще 15 засуджених, серед них є політв'язні

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував ще 15 засуджених.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Лукашенко помилували п'ятьох жінок і трьох чоловіків, які вчинили злочини "екстремістської спрямованості". У п'ятьох із них є діти, одна жінка вагітна.

Помилували також сімох осіб, серед яких троє жінок, засуджених за незаконний обіг наркотичних засобів. Зазначається, що шестеро з них скоїли злочини в неповнолітньому віці.

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В одного засудженого, який скоїв злочин у дорослому віці, виявлено онкологічне захворювання.

Нагадаємо 20 грудня Лукашенко помилував 20 людей, засуджених за "екстремізм".

14 січня міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп закликав негайно звільнити понад 1300 політичних в'язнів у Білорусі.