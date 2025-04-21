В Беларуси восемь бывших силовиков внесли в "список террористов"

Комитет государственной безопасности Беларуси внес восемь человек в список "причастных к террористической деятельности" в понедельник, 21 апреля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telegram Комитета государственной безопасности Беларуси, а также правозащитный проект "Вясна".

Сейчас "список террористов" КГБ насчитывает 1276 человек, из которых по меньшей мере 588 являются гражданами Беларуси.

Заключенным, объявленным "террористами", запрещено получать денежные переводы.

Правозащитный проект отмечает, что в списке "террористов" – осужденные политзаключенные, бывшие силовики из Жодино Дмитрий Удовин, Андрей Дорошка, Вячеслав Ильич, Игорь Кисляк и Виталий Папрецкий, которые в августе 2020 года записали обращение к коллегам с просьбой не становиться карателями (осуждены в 2025 году якобы за "призывы к санкциям" и "разжигание вражды").

14 января министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп призвал немедленно освободить более 1300 политических заключенных в Беларуси.

24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных.