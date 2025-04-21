У Литві впевнені: сильна Німеччина може запобігти різанині литовців Росією

Міністерка оборони Довіле Шакалієне вважає Німеччину найсильнішим своїм партнером, а також стримуючим потенціалом проти Росії.

Про це вона сказала в інтерв’ю Spiegel, передає "Європейська правда".

Очільниця Міноборони Литви заявила, що Німеччина – це найсильніший партнер, якого країна має в Європі.

"Вона має найпотужніші збройні сили, економіку, фінанси та політичний вплив на континенті, є однією з наймогутніших країн світу й основним захисником північно-східного флангу НАТО", – вважає Шакалієне.

Вона впевнена, що сильний стримуючий німецький потенціал може "запобігти новій різанині литовців з боку Росії".

"Чим сильнішою буде Німеччина і чим різноманітнішим буде її арсенал засобів стримування, тим менш імовірним буде вторгнення Росії", – підсумувала очільниця литовського оборонного відомства.

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. А пізніше Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".