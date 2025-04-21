В Литве уверены: сильная Германия может предотвратить резню литовцев Россией

Министр обороны Довиле Шакалиене считает Германию самым сильным своим партнером, а также сдерживающим потенциалом против России.

Об этом она сказала в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

Глава Минобороны Литвы заявила, что Германия – это самый сильный партнер, которого страна имеет в Европе.

"У нее есть самые мощные вооруженные силы, экономика, финансы и политическое влияние на континенте, это одна из самых сильных стран мира и основной защитник северо-восточного фланга НАТО", – считает Шакалиене.

Она уверена, что сильный сдерживающий немецкий потенциал может "предотвратить новую резню литовцев со стороны России".

"Чем сильнее будет Германия и чем разнообразнее будет ее арсенал средств сдерживания, тем менее вероятным будет вторжение России", – подытожила глава литовского оборонного ведомства.

Напомним, в начале апреля 2024 года в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. А позже Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".