У центрі німецького міста Дрезден 22-річний молодик провалився у каналізаційну шахту завглибшки 5 метрів і зміг сам викликати рятувальну службу, яка допомогла йому.

Про це йдеться у публікації видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, він впав "у неналежним чином захищену каналізаційну шахту", коли у великодню неділю перетинав зелену зону перед будівлею дрезденської поліції.

Оригінальна кришка каналізаційного люка лежала поруч з отвором і вже встигла зарости.

Команда рятувальників використовувала спеціальне обладнання, щоб врятувати чоловіка з глибини близько п'яти метрів.

Повідомляють, що він був серйозно травмованим, тож спочатку лікарі швидкої надали йому першу допомогу на місці, а потім доставили до лікарні.

За словами представника пожежної служби, молодий чоловік сам зателефонував за номером 112 і описав свою ситуацію.

У рятувальній операції було задіяно близько 40 людей особового складу пожежно-рятувальної служби.

Зараз справа розслідується за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень з необережності.

Як повідомляли, у великодню неділю у Німеччині вибухнув акумулятор електросамоката, внаслідок чого постраждали кілька людей.

А в одному з регіонів Німеччини у великодню ніч влаштували дебош, поліції довелось втрутитись.