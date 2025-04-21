Укр Рус Eng

У Німеччині молодик провалився у каналізаційну шахту – і сам викликав рятувальників

Новини — Понеділок, 21 квітня 2025, 16:44 — Христина Бондарєва

У центрі німецького міста Дрезден 22-річний молодик провалився у каналізаційну шахту завглибшки 5 метрів і зміг сам викликати рятувальну службу, яка допомогла йому.

Про це йдеться у публікації видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, він впав "у неналежним чином захищену каналізаційну шахту", коли у великодню неділю перетинав зелену зону перед будівлею дрезденської поліції.

Оригінальна кришка каналізаційного люка лежала поруч з отвором і вже встигла зарости.

Команда рятувальників використовувала спеціальне обладнання, щоб врятувати чоловіка з глибини близько п'яти метрів. 

Повідомляють, що він був серйозно травмованим, тож спочатку лікарі швидкої надали йому першу допомогу на місці, а потім доставили до лікарні.

За словами представника пожежної служби, молодий чоловік сам зателефонував за номером 112 і описав свою ситуацію. 

У рятувальній операції було задіяно близько 40 людей особового складу пожежно-рятувальної служби.

Зараз справа розслідується за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень з необережності. 

Як повідомляли, у великодню неділю у Німеччині вибухнув акумулятор електросамоката, внаслідок чого постраждали кілька людей.

А в одному з регіонів Німеччини у великодню ніч влаштували дебош, поліції довелось втрутитись.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
Реклама: