У Німеччині молодик провалився у каналізаційну шахту – і сам викликав рятувальників
У центрі німецького міста Дрезден 22-річний молодик провалився у каналізаційну шахту завглибшки 5 метрів і зміг сам викликати рятувальну службу, яка допомогла йому.
Про це йдеться у публікації видання Spiegel, пише "Європейська правда".
За даними правоохоронців, він впав "у неналежним чином захищену каналізаційну шахту", коли у великодню неділю перетинав зелену зону перед будівлею дрезденської поліції.
Оригінальна кришка каналізаційного люка лежала поруч з отвором і вже встигла зарости.
Команда рятувальників використовувала спеціальне обладнання, щоб врятувати чоловіка з глибини близько п'яти метрів.
Повідомляють, що він був серйозно травмованим, тож спочатку лікарі швидкої надали йому першу допомогу на місці, а потім доставили до лікарні.
За словами представника пожежної служби, молодий чоловік сам зателефонував за номером 112 і описав свою ситуацію.
У рятувальній операції було задіяно близько 40 людей особового складу пожежно-рятувальної служби.
Зараз справа розслідується за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень з необережності.
Як повідомляли, у великодню неділю у Німеччині вибухнув акумулятор електросамоката, внаслідок чого постраждали кілька людей.
А в одному з регіонів Німеччини у великодню ніч влаштували дебош, поліції довелось втрутитись.