У Німеччині вибухнув електросамокат, п'ятеро людей зазнали поранень

У Німеччині вибухнув акумулятор електросамоката, внаслідок чого постраждали кілька людей.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Великодня неділя завершилася в лікарні для п’яти мешканців приватного будинку в окрузі Фогтланд – у передпокої будинку вибухнув акумулятор електросамоката.

Причина інциденту поки що не встановлена. За даними поліції, внаслідок подальшої пожежі будинок зазнав серйозних пошкоджень і тимчасово став непридатним для проживання, повідомляє поліція.

Постраждалі були госпіталізовані. Збитки оцінили приблизно в 60 тисяч євро, зокрема пошкоджено два електросамокати.

Як відомо, у багатьох містах Європи продовжують унормовувати використання електросамокатів, які відкрили нові можливості для пересування містами, але й стали проблемою через безвідповідальне паркування та недбале ставлення користувачів до безпеки.

У Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами. Іспанська Барселона вирішила штрафувати на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах. У Кишиневі поліція почала евакуйовувати погано запарковані самокати.

Найрадикальніше вчинили у Парижі, де за результатами міського референдуму зовсім заборонили прокатні самокати.