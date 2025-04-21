В центре немецкого города Дрезден 22-летний молодой человек провалился в канализационную шахту глубиной 5 метров и смог сам вызвать спасательную службу, которая помогла ему.

Об этом говорится в публикации издания Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, он упал "в ненадлежащим образом защищенную канализационную шахту", когда в пасхальное воскресенье пересекал зеленую зону перед зданием дрезденской полиции.

Оригинальная крышка канализационного люка лежала рядом с отверстием и уже успела зарасти.

Команда спасателей использовала специальное оборудование, чтобы спасти мужчину с глубины около пяти метров.

Сообщают, что он был серьезно травмирован, поэтому сначала врачи скорой оказали ему первую помощь на месте, а затем доставили в больницу.

По словам представителя пожарной службы, молодой человек сам позвонил по номеру 112 и описал свою ситуацию.

В спасательной операции было задействовано около 40 человек личного состава пожарно-спасательной службы.

Сейчас дело расследуется по подозрению в нанесении телесных повреждений по неосторожности.

Как сообщалось, в пасхальное воскресенье в Германии взорвался аккумулятор электросамоката, в результате чего пострадали несколько человек.

А в одном из регионов Германии в пасхальную ночь устроили дебош, полиции пришлось вмешаться.