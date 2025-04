Інституції ЄС приспустили прапори у звʼязку зі смертю Папи Римського

Європейська комісія та Європейський парламент приспустили прапори 21 квітня у звʼязку з повідомленнями про смерть Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Єврокомісії, оголосивши про приспущення прапорів у пам'ять про Франциска, зазначили, що "його спадщина завжди надихатиме нас до справедливості, миру та милосердя".

Our flags are lowered at half-mast in memory of Pope Francis. His legacy will always inspire us toward justice, peace, and compassion pic.twitter.com/CJHjPGbPuS

Президентка Європарламенту Роберта Метсола теж повідомила, що на знак жалоби прапори біля будівлі устаови будуть приспущені.

"Його спадщину будуть пам'ятати", – додала вона.

As the world unites in mourning the passing of His Holiness Pope Francis, the flags at @Europarl_EN will fly at half-mast.



His legacy will be remembered 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/UOcOsSHgmq