Інституції ЄС приспустили прапори у звʼязку зі смертю Папи Римського
Новини — Понеділок, 21 квітня 2025, 17:54 —
Європейська комісія та Європейський парламент приспустили прапори 21 квітня у звʼязку з повідомленнями про смерть Папи Римського Франциска.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У Єврокомісії, оголосивши про приспущення прапорів у пам'ять про Франциска, зазначили, що "його спадщина завжди надихатиме нас до справедливості, миру та милосердя".
Our flags are lowered at half-mast in memory of Pope Francis.
His legacy will always inspire us toward justice, peace, and compassion pic.twitter.com/CJHjPGbPuS– European Commission (@EU_Commission) April 21, 2025
Президентка Європарламенту Роберта Метсола теж повідомила, що на знак жалоби прапори біля будівлі устаови будуть приспущені.
"Його спадщину будуть пам'ятати", – додала вона.
As the world unites in mourning the passing of His Holiness Pope Francis, the flags at @Europarl_EN will fly at half-mast.– Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025
His legacy will be remembered 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/UOcOsSHgmq
Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані. За даними італійських ЗМІ, причиною смерті міг стати інсульт.
Президент Володимир Зеленський заявив, що через смерть Франциска сумують мільйони вірян у всьому світі.
Президент США Дональд Трамп також наказав приспустити прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського.