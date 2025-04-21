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Інституції ЄС приспустили прапори у звʼязку зі смертю Папи Римського

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Новини — Понеділок, 21 квітня 2025, 17:54 — Олег Павлюк

Європейська комісія та Європейський парламент приспустили прапори 21 квітня у звʼязку з повідомленнями про смерть Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Єврокомісії, оголосивши про приспущення прапорів у пам'ять про Франциска, зазначили, що "його спадщина завжди надихатиме нас до справедливості, миру та милосердя".

Президентка Європарламенту Роберта Метсола теж повідомила, що на знак жалоби прапори біля будівлі устаови будуть приспущені.

"Його спадщину будуть пам'ятати", – додала вона.

Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані. За даними італійських ЗМІ, причиною смерті міг стати інсульт. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що через смерть Франциска сумують мільйони вірян у всьому світі.

Президент США Дональд Трамп також наказав приспустити прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського.

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