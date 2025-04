Институты ЕС приспустили флаги в связи со смертью Папы Римского

Европейская комиссия и Европейский парламент приспустили флаги 21 апреля в связи с сообщениями о смерти Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Еврокомиссии, объявив о приспускании флагов в память о Франциске, отметили, что "его наследие всегда будет вдохновлять нас к справедливости, миру и милосердию".

Our flags are lowered at half-mast in memory of Pope Francis. His legacy will always inspire us toward justice, peace, and compassion pic.twitter.com/CJHjPGbPuS

Президент Европарламента Роберта Метсола тоже сообщила, что в знак траура флаги у здания учреждения будут приспущены.

"Его наследие будут помнить", – добавила она.

As the world unites in mourning the passing of His Holiness Pope Francis, the flags at @Europarl_EN will fly at half-mast.



His legacy will be remembered 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/UOcOsSHgmq