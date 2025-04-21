У Німеччині відкрили кримінальні провадження проти водіїв-порушників з весільного кортежу

У Німеччині поліцейським повідомили про весільний кортеж, учасники якого мчали на шаленій швидкості і нібито навіть стріляли у повітря.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними поліції, проблеми почалися на автобані A52 в районі Ессен-Рюттеншайд, що в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Очевидці повідомили про кортеж, у якому, імовірно, брали участь до десяти автомобілів. Із авто нібито навіть стріляли у повітря.

Учасники кортежу їхали на значно перевищеній швидкості в напрямку Нідерландів і наражали на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, здійснюючи необдумані маневри, повідомила поліція.

Поліцейські, яких викликали очевидці, виявили три автомобілі, які заблокували головну проїжджу частину перед розв'язкою на Ратінген. Вони робили це час від часу, щоб дати можливість автомобілю, який їде попереду, здійснити ефектний маневр – наприклад, зробити шинами "пончик" на асфальті, виконуючи характерний круговий рух автомобілем.

Правоохоронцям вдалося спрямувати у бік від автостради тільки три автомобілі з кортежу. Під час подальшого огляду автомобілів і пасажирів було виявлено заборонені ножі та холосту зброю.

Поліція порушила кримінальну справу стосовно водіїв за порушення правил дорожнього руху, а також вилучила у них водійські посвідчення і заборонила їм продовжувати поїздку. Знайдену зброю було конфісковано.

Раніше повідомлялось, що у центрі німецького міста Дрезден 22-річний молодик провалився у каналізаційну шахту завглибшки 5 метрів і зміг сам викликати рятувальну службу, яка допомогла йому.

А в одному з регіонів Німеччини у великодню ніч влаштували дебош, поліції довелось втрутитись.