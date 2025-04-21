В Германии открыли уголовные производства против водителей-нарушителей из свадебного кортежа

В Германии полицейским сообщили о свадебном кортеже, участники которого мчались на бешеной скорости и якобы даже стреляли в воздух.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, проблемы начались на автобане A52 в районе Эссен-Рюттеншайд, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Очевидцы сообщили о кортеже, в котором, предположительно, участвовали до десяти автомобилей. Из авто якобы даже стреляли в воздух.

Участники кортежа ехали на значительно превышенной скорости в направлении Нидерландов и подвергали опасности себя и других участников дорожного движения, совершая необдуманные маневры, сообщила полиция.

Полицейские, которых вызвали очевидцы, обнаружили три автомобиля, которые заблокировали главную проезжую часть перед развязкой на Ратинген. Они делали это время от времени, чтобы дать возможность впереди едущему автомобилю совершить эффектный маневр – например, сделать шинами "пончик" на асфальте, выполняя характерное круговое движение автомобилем.

Правоохранителям удалось направить в сторону от автострады только три автомобиля из кортежа. При дальнейшем досмотре автомобилей и пассажиров были обнаружены запрещенные ножи и холостое оружие.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителей за нарушение правил дорожного движения, а также изъяла у них водительские удостоверения и запретила им продолжать поездку. Найденное оружие было конфисковано.

Ранее сообщалось, что в центре немецкого города Дрезден 22-летний молодой человек провалился в канализационную шахту глубиной 5 метров и смог сам вызвать спасательную службу, которая помогла ему.

А в одном из регионов Германии в пасхальную ночь устроили дебош, полиции пришлось вмешаться.