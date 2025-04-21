"IT-коалиция" передала Украине оборудование на почти 2 млн евро

Министерство обороны Украины получило от "IT-коалиции" очередную поставку оборудования, которое профинансировали Люксембург и Исландия – его общая стоимость составила почти 2 млн евро.

Об этом в Минобороны сообщили 21 апреля, пишет "Европейская правда".

Партнеры передали всего 3 288 точек доступа различных моделей, 500 маршрутизаторов, 460 зарядных станций с солнечными панелями и 872 телефона.

"Спасибо странам ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашего войска. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого соприкосновения", – сказала Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации.

Это третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 млн евро, а также в феврале – на 7,5 млн евро.

"ИТ-коалиция" была сформирована в рамках формата „Рамштайн", предоставляющего Украине оборонную поддержку.

К ней присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.