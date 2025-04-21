Біля берегів Нідерландів судно наїхало на вітрову турбіну, є постраждалі

Двоє людей постраждали у результаті зіткненні корабля з вітровою турбіною в Північному морі неподалік від нідерландської провінції Північна Голландія вранці 20 квітня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіла морська рятувальна служба Нідерландів (KNRM).

Аварія сталася незадовго до 7-ої ранку неділі приблизно за 24 кілометри від населеного пункту Каллантсог у Північній Голландії.

Кілька кораблів нідерландської берегової охорони та KNRM відреагували на сигнал лиха, який подало судно постачання Glomar Venture.

Рятувальники надали допомогу двом пораненим членам екіпажу на судні, після чого представники KNRM доставили їх на узбережжя і потому – до лікарні.

Тим часом судно Glomar Venture змогло самостійно дістатися найближчого порту.

На борту Glomar Venture, яка належить нідерландській офшорній компанії і ходить під прапором Панами, на момент аварії перебували вісім членів екіпажу. Обставини інциденту зʼясовуються.

У березні, нагадаємо, неподалік від італійського острова Лампедуза стався інцидент із гумовим човном, що перевозив мігрантів, внаслідок якого були загиблі та зниклі безвісти.