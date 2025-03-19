Біля італійського острова сталася аварія: є загиблі та зниклі мігранти

Неподалік від італійського острова Лампедуза стався інцидент із гумовим човном, що перевозив мігрантів, внаслідок якого є загиблі та зниклі безвісти.

Про це повідомив у середу, 19 березня, речник Агентства ООН у справах біженців, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У Агентстві ООН у справах біженців розповіли, що внаслідок аварії щонайменше шестеро мігрантів загинули, ще 40 вважаються зниклими безвісти.

Речник Агентства повідомив, що ті, хто вижив, розповіли рятувальникам, що багато хто з групи з 56 мігрантів – з Камеруну, Кот-д'Івуару, Гвінеї та Малі – впав у воду через погану погоду через кілька годин після того, як вирушили з туніського міста Сфакс.

Італійська берегова охорона втрутилася після того, як у вівторок, 18 березня, отримала повідомлення про гумовий човен, що зазнав лиха, і виявила 10 вцілілих та шістьох загиблих.

Берегова охорона заявила, що пошуково-рятувальні роботи тривають і в середу, 19 березня.

Погана погода ускладнює операції. Берегову охорону підтримують літаки, надані армією і поліцією, а також прикордонною службою Європейського Союзу.

Острів Лампедуза розташований в Середземному морі між Тунісом, Мальтою та великим італійським островом Сицилією. Як пише агентство, цей острів – перший порт для багатьох мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС з Північної Африки.

Зазначимо, уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не є членом ЄС. Але центри стояли порожніми з листопада після того, як зіткнулися з судовою тяганиною.

26 січня 2025 року інформували, що військово-морські сили Італії доставлять 49 мігрантів, яких вони підібрали в міжнародних водах, до центрів утримання в Албанії.

Це переправлення мігрантів було новою спробою уряду Італії втілити в життя свою міграційну політику після того, як судді в Римі поставили під сумнів її обґрунтованість і наказали повернути до Італії перші дві партії переправлених в Албанію мігрантів.