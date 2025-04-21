У берегов Нидерландов судно наехало на ветровую турбину, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате столкновения корабля с ветровой турбиной в Северном море неподалеку от нидерландской провинции Северная Голландия утром 20 апреля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказала морская спасательная служба Нидерландов (KNRM).

Авария произошла незадолго до 7 утра воскресенья примерно в 24 километрах от населенного пункта Каллантсог в Северной Голландии.

Несколько кораблей нидерландской береговой охраны и KNRM отреагировали на сигнал бедствия, который подало судно снабжения Glomar Venture.

Спасатели оказали помощь двум раненым членам экипажа на судне, после чего представители KNRM доставили их на побережье и затем – в больницу.

Тем временем судно Glomar Venture смогло самостоятельно добраться до ближайшего порта.

На борту Glomar Venture, которая принадлежит нидерландской оффшорной компании и ходит под флагом Панамы, на момент аварии находились восемь членов экипажа. Обстоятельства инцидента выясняются.

В марте, напомним, неподалеку от итальянского острова Лампедуза произошел инцидент с резиновой лодкой, перевозившей мигрантов, в результате которого были погибшие и пропавшие без вести.