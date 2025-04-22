У Литві готують правила використання ШІ в школах

Уряд Литви представить рекомендації щодо використання штучного інтелекту (ШІ) в литовських школах, оскільки він швидко змінює способи навчання школярів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Очікується, що робоча група, створена Міністерством освіти, науки і спорту Литви, підготує проєкт правил використання ШІ в школах і розробить принаймні один типовий інструмент до початку серпня.

За словами заступника міністра освіти Йонаса Петкявічюса, штучний інтелект швидко змінює спосіб навчання учнів та викладання вчителів, і школам потрібна допомога в адаптації.

"Необхідно створити систему забезпечення якості впровадження ШІ, яка включала б правову базу, інструменти підтримки шкіл та інструменти для зменшення адміністративного навантаження", – прокоментував Петкявічюс.

"Ми представимо правила використання ШІ до вересня, а також принаймні один типовий інструмент ШІ", – додав він.

На своєму першому засіданні минулого четверга робоча група обговорила основні напрямки плану дій і погодилася, що створення єдиного набору правил використання ШІ для шкіл має бути пріоритетом, повідомило міністерство.

Нагадаємо, уряд Швеції запропонував дати дозвіл поліції використовувати технологію розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу для боротьби зі злочинністю.

А Європейська комісія оголосила в березні, що інвестує 1,3 млрд євро у штучний інтелект і кібербезпеку.