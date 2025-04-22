Глава МЗС Франції: європейці пояснили США свої "червоні лінії" щодо України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро розповів, що на останній зустрічі у Парижі європейські країни донесли до американської сторони, які питання щодо України не можуть бути предметом поступок Росії задля припинення війни.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Барро розповів, що на зустрічі у Парижі минулого тижня представники європейських держав пояснили США, які аспекти потенційної мирної угоди між Україною та Росією є тим, щодо чого перемовини вони вважають неприйнятними.

"Наша мета – захищати французькі інтереси та європейську безпеку. І це причина того, що коли США вирішують виступати у ролі посередника, ми хочемо, щоб вони знали, які наші червоні лінії", – сказав очільник МЗС Франції.

Він не став розкривати деталей, що саме європейці вказали як "червоні лінії" щодо України.

Нагадаємо, 17 квітня президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США в Єлисейському палаці. У Парижі також пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.

За інформацією ЗМІ, США представили європейським союзникам у Парижі власні пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною, які, зокрема, передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню.

У середу 23 квітня у Лондоні знову очікується зустріч з цього питання, від США на ній буде присутній держсекретар Марко Рубіо.

За інформацією ЗМІ, у складі української делегації на переговорах в Лондоні будуть керівник ОПУ Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.