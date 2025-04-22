Глава МИД Франции: Европа объяснила США, что не может быть предметом переговоров по Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что на последней встрече в Париже европейские страны донесли до американской стороны, какие вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для прекращения войны.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Барро рассказал, что на встрече в Париже на прошлой неделе представители европейских государств объяснили США, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией являются тем, относительно чего переговоры они считают неприемлемыми.

"Наша цель – защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, какие наши красные линии", – сказал глава МИД Франции.

Он не стал раскрывать деталей, что именно европейцы указали как красные линии для Украины.

Напомним, 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял делегацию из США в Елисейском дворце. В Париже также прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании.

По информации СМИ, США представили европейским союзникам в Париже собственные предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые, в частности, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.

В среду 23 апреля в Лондоне снова ожидается встреча по этому вопросу, от США на ней будет присутствовать госсекретарь Марко Рубио.

По информации СМИ, в составе украинской делегации на переговорах в Лондоне будут руководитель ОПУ Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.