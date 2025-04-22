Орбан прийняв ультраправого спікера парламенту Австрії: обговорили "ризики" вступу України в ЄС

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан на зустрічі зі спікером Національної ради Австрії, представником ультраправої Партії свободи, обговорив із ним "ризики" приєднання України до Євросоюзу.

Про це Орбан розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр повідомив, що прийняв Вальтера Розенкранца у вівторок в Будапешті – і що говорили вони не тільки про двосторонні відносини.

"Окрім обговорення ключових двосторонніх питань, ми зосередилися на серйозних ризиках, пов'язаних зі вступом України до ЄС – зокрема, для нашої безпеки, економіки та сільського господарства", – заявив Орбан.

🇭🇺🤝🇦🇹 Today, I welcomed Walter Rosenkranz, President of the Austrian National Council, to Budapest. Besides discussing key bilateral issues, we focused on the serious risks posed by Ukraine’s EU accession – particularly to our security, economies, and agriculture. pic.twitter.com/t4qHA4cToj – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 22, 2025

Вальтер Розенкранц став першим в історії ультраправим спікером Національної ради Австрії. Відразу після обрання у кінці жовтня Розенкранц прийняв у себе Віктора Орбана – він став його першим гостем.

У лютому заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк під час візиту до Відня зустрілася з Розенкранцом. Вона повідомила йому, що розраховує на підтримку членства України в ЄС та відкриття перших переговорних кластерів.

Австрійська Партія свободи, до якої належить Розенкранц, не підтримує членство України в ЄС. Однак, попри перемогу на виборах в Австрії торік восени, партія не увійшла до уряду, а теперішній уряд Австрії – за євроінтеграцію України.