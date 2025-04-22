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Орбан прийняв ультраправого спікера парламенту Австрії: обговорили "ризики" вступу України в ЄС

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Новини — Вівторок, 22 квітня 2025, 12:38 — Христина Бондарєва

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан на зустрічі зі спікером Національної ради Австрії, представником ультраправої Партії свободи, обговорив із ним "ризики" приєднання України до Євросоюзу.

Про це Орбан розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр повідомив, що прийняв Вальтера Розенкранца у вівторок в Будапешті – і що говорили вони не тільки про двосторонні відносини. 

"Окрім обговорення ключових двосторонніх питань, ми зосередилися на серйозних ризиках, пов'язаних зі вступом України до ЄС – зокрема, для нашої безпеки, економіки та сільського господарства", – заявив Орбан. 

Вальтер Розенкранц став першим в історії ультраправим спікером Національної ради Австрії. Відразу після обрання у кінці жовтня Розенкранц прийняв у себе Віктора Орбана – він став його першим гостем. 

У лютому заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк під час візиту до Відня зустрілася з Розенкранцом. Вона повідомила йому, що розраховує на підтримку членства України в ЄС та відкриття перших переговорних кластерів.

Австрійська Партія свободи, до якої належить Розенкранц, не підтримує членство України в ЄС. Однак, попри перемогу на виборах в Австрії торік восени, партія не увійшла до уряду, а теперішній уряд Австрії – за євроінтеграцію України. 

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