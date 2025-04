Орбан прийняв ультраправого спікера парламенту Австрії: обговорили "ризики" вступу України в ЄС

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан на зустрічі зі спікером Національної ради Австрії, представником ультраправої Партії свободи, обговорив із ним "ризики" приєднання України до Євросоюзу.

Про це Орбан розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр повідомив, що прийняв Вальтера Розенкранца у вівторок в Будапешті – і що говорили вони не тільки про двосторонні відносини.

"Окрім обговорення ключових двосторонніх питань, ми зосередилися на серйозних ризиках, пов'язаних зі вступом України до ЄС – зокрема, для нашої безпеки, економіки та сільського господарства", – заявив Орбан.

🇭🇺🤝🇦🇹 Today, I welcomed Walter Rosenkranz, President of the Austrian National Council, to Budapest. Besides discussing key bilateral issues, we focused on the serious risks posed by Ukraine’s EU accession – particularly to our security, economies, and agriculture. pic.twitter.com/t4qHA4cToj