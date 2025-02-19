Керівництво Ради вперше зустрілось із ультраправим спікером парламенту Австрії

Заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк у середу, 19 лютого, провела зустріч із першим ультраправим спікером Національної ради Австрії Вальтером Розенкранцом.

Про це Кондратюк написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Віцеспікерка наголосила, що це – перша очна зустріч керівництва Верховної ради з новим спікером австрійського парламенту.

За словами Кондратюк, Україна вдячна Австрії за гуманітарну та фінансову допомогу і підтримку українських біженців, а також розраховує на підтримку членства України в ЄС та відкриття перших переговорних кластерів.

"Для Австрії Україна завжди була і залишається чимось особливим. Наш військовий нейтралітет забороняє нам надсилати бодай одну кулю, але ніщо не заборонить нам долучатися до відбудови України та гуманітарної допомоги", – наголосив Розенкранц на зустрічі.

Вальтера Розенкранца було обрано спікером Національної ради Австрії в жовтні 2024 року. Він – перший представник ультраправої Партії свободи (FPÖ), який посів цю посаду.

Розенкранц, політик та юрист, був членом Національної ради від Партії свободи Австрії 11 років. Він був головою парламентської групи FPÖ у Нацраді з 2017 по 2019 рік і обіймав посаду лідера FPÖ у Нижній Австрії. У 2019 році він став одним із трьох національних омбудсменів.

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