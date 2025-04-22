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Орбан принял ультраправого спикера парламента Австрии: обсудили "риски" вступления Украины в ЕС

Новости — Вторник, 22 апреля 2025, 12:38 — Кристина Бондарева

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан на встрече со спикером Национального совета Австрии, представителем ультраправой Партии свободы, обсудил с ним "риски" присоединения Украины к Евросоюзу.

Об этом Орбан рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер сообщил, что принял Вальтера Розенкранца во вторник в Будапеште – и что говорили они не только о двусторонних отношениях.

"Кроме обсуждения ключевых двусторонних вопросов, мы сосредоточились на серьезных рисках, связанных со вступлением Украины в ЕС – в частности, для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства", – заявил Орбан. 

Вальтер Розенкранц стал первым в истории ультраправым спикером Национального совета Австрии. Сразу после избрания в конце октября Розенкранц принял у себя Виктора Орбана – он стал его первым гостем.

В феврале заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк во время визита в Вену встретилась с Розенкранцом. Она сообщила ему, что рассчитывает на поддержку членства Украины в ЕС и открытие первых переговорных кластеров.

Австрийская Партия свободы, к которой принадлежит Розенкранц, не поддерживает членство Украины в ЕС. Однако, несмотря на победу на выборах в Австрии осенью прошлого года, партия не вошла в правительство, а нынешнее правительство Австрии – за евроинтеграцию Украины.

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