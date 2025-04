Орбан принял ультраправого спикера парламента Австрии: обсудили "риски" вступления Украины в ЕС

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан на встрече со спикером Национального совета Австрии, представителем ультраправой Партии свободы, обсудил с ним "риски" присоединения Украины к Евросоюзу.

Об этом Орбан рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер сообщил, что принял Вальтера Розенкранца во вторник в Будапеште – и что говорили они не только о двусторонних отношениях.

"Кроме обсуждения ключевых двусторонних вопросов, мы сосредоточились на серьезных рисках, связанных со вступлением Украины в ЕС – в частности, для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства", – заявил Орбан.

